Что значит слово "обежать"? Именно "обежать", а не "обижать". Помогите, не могу из-за этого сделать домашнюю работу.

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Что значит слово "обежать"? Именно "обежать", а не "обижать". Помогите, не могу из-за этого сделать домашнюю работу.

Автор: Гость