Что значит слово "обежать"? Именно "обежать", а не "обижать". Помогите, не могу из-за этого сделать домашнюю работу.
Русский язык
Что значит слово "обежать"? Именно "обежать", а не "обижать". Помогите, не могу из-за этого сделать домашнюю работу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обежать вокруг дома(бегать)
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