Раздаю баллы даю 100 (Первый закон Ньютона фармулировка)
Физика
Раздаю баллы даю 100 (Первый закон Ньютона фармулировка)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F = m*a или а=f/m))))))
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