ПОМОГИТЕ ЛЮДИ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ На складе было 930 ц овощей и 360 ц фруктов Когда часть о??ощей с фруктов увезли на складе осталось третья часть овощей и третья часть фруктов сколько всего овощей и фруктов увезли со склада ?
Математика
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ На складе было 930 ц овощей и 360 ц фруктов Когда часть о??ощей с фруктов увезли на складе осталось третья часть овощей и третья часть фруктов сколько всего овощей и фруктов увезли со склада ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
930:3=310 ц овощей осталось 930-310=620 ц овощей увезли 360:3=120 ц фруктов осталось 360-120=240 ц фруктов увезли 620+240=860 ц всего овощей и фруктов увезли со склада ВТОРОЙ ВАРИАНТ если осталась 1/3 часть овощей, то увезли 2/3 920:3*2=620 ц овощей увезли с фруктами тоже самое если осталась 1/3 часть, то увезли 2/3 части 360:3*2=240 ц фруктов увезли 620+240=860 ц овощей и фруктов увезл
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