ПОМОГИТЕ ЛЮДИ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ На складе было 930 ц овощей и 360 ц фруктов Когда часть о??ощей с фруктов увезли на складе осталось третья часть овощей и третья часть фруктов сколько всего овощей и фруктов увезли со склада ?

Математика

ПОМОГИТЕ ЛЮДИ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ На складе было 930 ц овощей и 360 ц фруктов Когда часть о??ощей с фруктов увезли на складе осталось третья часть овощей и третья часть фруктов сколько всего овощей и фруктов увезли со склада ?

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