Упр 146)))))))))пжж подскажите

Гость: Гость:

Вечер за (чем?) книг[ой](Творительный падеж),тетрадь(кого?)подруг[и](Родительный падеж),шишки на (чём?) ёлк[e](Предложный падеж),плывет на (чём?) лодк[е](Предложный падеж),лежит в (чём?) стол[е],бежал по (чему?) дорог[е](Дательный падеж),забыл о (чём?) полотенц[e],гулял по (чему?) площад[и](Дательный падеж),прыгнул через (что?) ручей[ ](Винительный падеж),увидел (что?) окн[о](Винительный падеж),зашла за (кем?) подруг[ой](Творительный падеж),летел над (чем?) мор[ем](Творительный падеж)