Из-за какого физического явления ткань, окрашенную недоброкачественной краской, ??ельзя в мокром состоянии держать вместе со светлым бельем?

Физика
Из-за какого физического явления ткань, окрашенную недоброкачественной краской, ??ельзя в мокром состоянии держать вместе со светлым бельем?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как краска нестойкая и в мокром состоянии, она может окрасить светлую ткань. вот это ответ)
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