Найди. в атласе определители " от земли до неба" дополнительные сведения о раните, ??олевом шпате, кварце, слюде. Приготовь сообщение об 1-2 из этих камней ( по своему выбору) . запиши краткин сведения о них.

Окружающий мир

Найди. в атласе определители " от земли до неба" дополнительные сведения о раните, ??олевом шпате, кварце, слюде. Приготовь сообщение об 1-2 из этих камней ( по своему выбору) . запиши краткин сведения о них.

Автор: Гость