Найди. в атласе определители " от земли до неба" дополнительные сведения о раните, ??олевом шпате, кварце, слюде. Приготовь сообщение об 1-2 из этих камней ( по своему выбору) . запиши краткин сведения о них.
Окружающий мир
Найди. в атласе определители " от земли до неба" дополнительные сведения о раните, ??олевом шпате, кварце, слюде. Приготовь сообщение об 1-2 из этих камней ( по своему выбору) . запиши краткин сведения о них.
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Гость:
Незнаю даже что и написать
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