Эта сказка стала и мультфильмом и балетом и фильмом.Автор Ю.К.Олеша
Литература
Эта сказка стала и мультфильмом и балетом и фильмом.Автор Ю.К.Олеша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ю. К. Олеша. " Три толстяка"
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