Помогите пожалуйста!!! 1. Что вы знаете о тексте? 2. Какие значимые части могут быт?? в слове? 3. Чем отличаются приставки от предлогов? 4.Когда пишется разделительный Ъ, а когда-ь? 5. Что вы знаете о правописании гласных ...
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Помогите пожалуйста!!! 1. Что вы знаете о тексте? 2. Какие значимые части могут быт?? в слове? 3. Чем отличаются приставки от предлогов? 4.Когда пишется разделительный Ъ, а когда-ь? 5. Что вы знаете о правописании гласных согласных в корнях слов? 6. В каких словах после ж, ш пишется ю? 7. Какие части речи знаете? 8. Назовите падежи имён существительных и вопросы каждого из падежей? 9. Как изменяются имена прилагательные? 10. Какие вы знаете местоимения? Как они пишутся с предлогами? 11. Приведите примеры глаголы с окончаниями -ешь, -ит, ет, -ем, -ете, -ут (-ют) и с окончаниями -ишь, -ит, -им, -ите, -ат, (-ят). 12. С какими стилями речи вы познакомились? А то голова не изображает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Текст бывает различных стилей речи: разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, художественный. А так же разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. В тексте все предложения связаны по смыслу грамматически. 2.(речь скорее всего о морфемах) приставка, корень, суффикс, окончание, ну и основа. 3. приставки пишутся слитно со словами, предлоги раздельно 4. (прикрепила скрин правила) 5. В корнях слов в безударном положении, согласно морфологическому признаку, пишутся те же гласные, что и под ударением.(для ударных, для бузуд. прикрепила 2 скрин) 6. Жюри, парашют, брошюра. 7. Существительное, прилагательное, глагол, причастие, местоимение, частица, наречие, союз, предлог, числительное. 8. Именительный -(кто?/что?) Родительный - (Кого?Чего?) Дательный - (Кому?Чему?) Винительный - (Кого?Что?) Творительный -( Кем?Чем?) Предложный - (О ком? о Чем?) 9. род,число,падеж 10. личные, возвратные, вопросительные,неопределенные,отрицательные,притяжательные,указательные,определительные. 11.Едешь,летит,пишет, загораем,умничаете,бегут./ Летишь, творит, говорим, говорите, говорят. 12.художественный, официально-деловой, публицистический, научный,разговорный.
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