Помогите пожалуйста!!! 1. Что вы знаете о тексте? 2. Какие значимые части могут быт?? в слове? 3. Чем отличаются приставки от предлогов? 4.Когда пишется разделительный Ъ, а когда-ь? 5. Что вы знаете о правописании гласных ...

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Помогите пожалуйста!!! 1. Что вы знаете о тексте? 2. Какие значимые части могут быт?? в слове? 3. Чем отличаются приставки от предлогов? 4.Когда пишется разделительный Ъ, а когда-ь? 5. Что вы знаете о правописании гласных согласных в корнях слов? 6. В каких словах после ж, ш пишется ю? 7. Какие части речи знаете? 8. Назовите падежи имён существительных и вопросы каждого из падежей? 9. Как изменяются имена прилагательные? 10. Какие вы знаете местоимения? Как они пишутся с предлогами? 11. Приведите примеры глаголы с окончаниями -ешь, -ит, ет, -ем, -ете, -ут (-ют) и с окончаниями -ишь, -ит, -им, -ите, -ат, (-ят). 12. С какими стилями речи вы познакомились? А то голова не изображает

Автор: Гость