Краткий пересказ Ашиб Кериб

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Краткий пересказ Ашиб Кериб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давно тому назад, в городе Тифлизе, жил один богатый турок; много  аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь  Магуль-Мегери: хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они  еще лучше, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза. Был также в  Тифлизе бедный Ашик-Кериб; пророк не дал ему ничего кроме высокого сердца -  и дара песен; играя на саазе (балалайка турец. ) и прославляя древних  витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых; -  на одной свадьбе он увидал Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало  было надежды у бедного Ашик-Кериба получить ее руку - и он стал грустен,  как зимнее небо.  Вот раз он лежал в саду под виноградником и наконец заснул; в это  время шла мимо Магуль-Мегери с своими подругами; и одна из них, увидав  спящего ашика (балалаечник) , отстала и подошла к нему: "Что ты спишь под  виноградником, запела она, вставай, безумный, твоя газель идет мимо"; он  проснулся - девушка порхнула прочь, как птичка; Магуль-Мегери слышала ее  песню и стала ее бранить: "Если б ты знала, отвечала та, кому я пела эту  песню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашик-Кериб"; - "Веди меня к  нему", сказала Магуль-Мегери; - и они пошли. - Увидав его печальное лицо,  Магуль-Мегери стала его спрашивать и утешать; - "Как мне не грустить,  отвечал Ашик-Кериб, я тебя люблю - и ты никогда не будешь моею". - "Проси  мою руку у отца моего, говорила она, и отец мой сыграет нашу свадьбу на  свои деньги, и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет". - "Хорошо,  отвечал он, положим, Аяк-Ага ничего не пожалеет для своей дочери; но кто  знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и  тебе всем обязан; - нет, милая Магуль-Мегери; я положил зарок на свою душу;  обещаюсь семь лет странствовать по свету и нажить себе богатство, либо  погибнуть в дальних пустынях; если ты согласна на это, то по истечении  срока будешь моею". - Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный  день он не вернется, то она сделается женою Куршуд-бека, который давно уж  за нее сватается.  Пришел Ашик-Кериб к своей матери; взял на дорогу ее благословение,  поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посохстранничий и вышел из города Тифлиза. - И вот догоняет его всадник, - он  смотрит - это Куршуд-бек. - "Добрый путь, кричал ему бек, куда бы ты ни  шел, странник, я твой товарищ"; не рад был Ашик своему товарищу - но нечего  делать; - долго они шли вместе, - наконец завидели перед собою реку. Ни  моста, ни броду; - "плыви вперед, - сказал Куршуд-бек, - я за тобою  последую". Ашик сбросил верхнее платье и поплыл; - переправившись, глядь  назад - о горе! о всемогущий аллах! Куршуд-бек, взяв его одежды, ускакал  обратно в Тифлиз, только пыль вилась за ним змеею по гладкому полю.
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