Выполнить действие 12m в 4 степени делёное на R в квадрате умножить на R в 6 степени делённое на 9m в квадрате

Алгебра

Выполнить действие 12m в 4 степени делёное на R в квадрате умножить на R в 6 степени делённое на 9m в квадрате

Автор: Гость