Папка дешевле портфеля в пять раз. За папку заплатили на 2204 р. дешевле чем за портф??ль. сколько стоит папка?
Математика
Папка дешевле портфеля в пять раз. За папку заплатили на 2204 р. дешевле чем за портф??ль. сколько стоит папка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем цену папки за х, портфеля - за 5х, тогда: 5х-х=2204 4х=2204 х=551 (цена папки)
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