Папка дешевле портфеля в пять раз. За папку заплатили на 2204 р. дешевле чем за портф??ль. сколько стоит папка?

Математика

Папка дешевле портфеля в пять раз. За папку заплатили на 2204 р. дешевле чем за портф??ль. сколько стоит папка?

Автор: Гость