(х+1)÷4+1=7 помогите решить
Математика
(х+1)÷4+1=7 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+1):4+1=7 (х+1):4=7-1 (х+1):4=6 х+1=6*4 х+1=24 х=24-1 х=23 пр: (23+1):4+1=7 7=7
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