(х+1)÷4+1=7 помогите решить

Математика
(х+1)÷4+1=7 помогите решить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+1):4+1=7 (х+1):4=7-1 (х+1):4=6 х+1=6*4 х+1=24 х=24-1 х=23 пр: (23+1):4+1=7 7=7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставить вместо пропусков подходящие слова с разделительными Ъ и Ь знаками. По ра??ио...............прогноз погоды. На улице была сильная.............
Ответить
Физика
Раздаю баллы даю 100 (Первый закон Ньютона фармулировка)
Ответить
Алгебра
Выполнить действие 12m в 4 степени делёное на R в квадрате умножить на R в 6 степени делённое на 9m в квадрате
Ответить
Литература
Краткий пересказ Ашиб Кериб
Ответить
Английский язык
Look at Sally's subject choice form.Write questions and them.Use what
Ответить