Пожалуйста 193 !!!!!!
Математика
Пожалуйста 193 !!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость течения = х (км/ч) Собственная скорость лодки = (9 - х) км/ч По условию задачи составим уравнение: (9 - х) : х = 2 9 - х = 2х -х - 2х = - 9 3х = 9 х = 3 9 - х = 9 - 3 = 6 Ответ: 6км/ч - собственная скорость лодки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Английский язык
НУЖНО ПРОИЗНОШЕНИЯ ЭТОГО ТЕКСТА Six Robinsons and Their Guitar Nobody lives on the little island of Ata, in the warm South Sea, where it is sum...
Русский язык
Что значит слово "обежать"? Именно "обежать", а не "обижать". Помогите, не могу из-за этого сделать домашнюю работу.
Математика
Папка дешевле портфеля в пять раз. За папку заплатили на 2204 р. дешевле чем за портф??ль. сколько стоит папка?
Математика