Як називається подія яка лежить в основі байки
Українська література
Як називається подія яка лежить в основі байки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оановна подия.Заранее незачто
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
НУЖНО ПРОИЗНОШЕНИЯ ЭТОГО ТЕКСТА Six Robinsons and Their Guitar Nobody lives on the little island of Ata, in the warm South Sea, where it is sum...
Русский язык
Что значит слово "обежать"? Именно "обежать", а не "обижать". Помогите, не могу из-за этого сделать домашнюю работу.
Математика
Папка дешевле портфеля в пять раз. За папку заплатили на 2204 р. дешевле чем за портф??ль. сколько стоит папка?
Математика