Какие темы видны в рассказе Платонова "Маленький солдат"?

Гость: Гость:

В сюжете мы видим развитие антитезы, заложенной в названии, ее отклик, отзыв, как глухие орудийные удары. Когда читаешь описание мальчика: «серая шинель», «пилотка и сапоги», то невольно хочется воскликнуть: «Солдат!» А далее появляются «светлые глаза ребенка, ясно отражающие его грусть», словно они были «живой поверхностью его сердца», и к слову «солдат» невольно приходит определение - «маленький"......