Какие территории были завоёваны Великим Кыргызским каганатом в середине IX века?

Гость: Гость:

В 840 году это государство уничтожило Уйгурский каганат, распространило свою власть на Туву и Монголию. Преследуя остатки уйгуров, кыргызы с боями дошли до Иртыша и Амура, вторглись в оазисы Восточного Туркестана.