Какие территории были завоёваны Великим Кыргызским каганатом в середине IX века?

История
Какие территории были завоёваны Великим Кыргызским каганатом в середине IX века?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 840 году это государство уничтожило  Уйгурский каганат, распространило свою власть на  Туву и  Монголию. Преследуя остатки уйгуров, кыргызы с боями дошли до Иртыша и Амура, вторглись в оазисы  Восточного Туркестана.
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