Какие территории были завоёваны Великим Кыргызским каганатом в середине IX века?
История
Какие территории были завоёваны Великим Кыргызским каганатом в середине IX века?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 840 году это государство уничтожило Уйгурский каганат, распространило свою власть на Туву и Монголию. Преследуя остатки уйгуров, кыргызы с боями дошли до Иртыша и Амура, вторглись в оазисы Восточного Туркестана.
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