Какие типы корневых систем характерны для взрослых растений фасоли и пшеницы ?
Биология
Какие типы корневых систем характерны для взрослых растений фасоли и пшеницы ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фасоль-стержневая Пшеница-мочковатая
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