В трех коробках имеются шары после того как из первой коробки во вторую переложил?? 7 шаров в первой коробке осталось 12 шаров Затем когда из второй коробки переложили 3 шаров 3 количество шаров в трех коробках стало одинаковым...

Математика
В трех коробках имеются шары после того как из первой коробки во вторую переложил?? 7 шаров в первой коробке осталось 12 шаров Затем когда из второй коробки переложили 3 шаров 3 количество шаров в трех коробках стало одинаковым сколько шаров было В каждой коробке первоначально
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Гость:
В первой 19, во второй 8 и третьей 9
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