В трех коробках имеются шары после того как из первой коробки во вторую переложил?? 7 шаров в первой коробке осталось 12 шаров Затем когда из второй коробки переложили 3 шаров 3 количество шаров в трех коробках стало одинаковым...

Математика

В трех коробках имеются шары после того как из первой коробки во вторую переложил?? 7 шаров в первой коробке осталось 12 шаров Затем когда из второй коробки переложили 3 шаров 3 количество шаров в трех коробках стало одинаковым сколько шаров было В каждой коробке первоначально

Автор: Гость