Подберите примеры информации: 1. К сбору информации 2. К копированию информации 3. К разрушению информации 4. К упращению информации 5. К измерению информации

Информатика

Подберите примеры информации: 1. К сбору информации 2. К копированию информации 3. К разрушению информации 4. К упращению информации 5. К измерению информации

Автор: Гость