Подберите примеры информации: 1. К сбору информации 2. К копированию информации 3. К разрушению информации 4. К упращению информации 5. К измерению информации
Информатика
Подберите примеры информации: 1. К сбору информации 2. К копированию информации 3. К разрушению информации 4. К упращению информации 5. К измерению информации
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1................fhfvnhhn
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