КАК ЭТО ПОНЯТЬ? Нарисовать словами..., ПРИВИДИТЕ ПРИМЕР!!! какие из прочитанных вами стихах, наиболее близки вам. Используя их, нарисуйте словами картину мой родном край

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КАК ЭТО ПОНЯТЬ? Нарисовать словами..., ПРИВИДИТЕ ПРИМЕР!!! какие из прочитанных вами стихах, наиболее близки вам. Используя их, нарисуйте словами картину мой родном край

Автор: Гость