КАК ЭТО ПОНЯТЬ? Нарисовать словами..., ПРИВИДИТЕ ПРИМЕР!!! какие из прочитанных вами стихах, наиболее близки вам. Используя их, нарисуйте словами картину мой родном край

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КАК ЭТО ПОНЯТЬ? Нарисовать словами..., ПРИВИДИТЕ ПРИМЕР!!! какие из прочитанных вами стихах, наиболее близки вам. Используя их, нарисуйте словами картину мой родном край
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисовать,значит описать. ну например,мой родной край. природа моего родного края очень красива для меня,она вся переливается красками. воздух чистый,ни пыли,ни грязи,ничего нету. и т.д.
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