задача 3 очень надо.....

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Краткая запись:Пусть- х м ткани 1 сорта.Тогда- (15-х) м ткани 2 сорта.За 1 сорт ткани заплатили -200x рублей.За 2 сорт ткани заплатили-180(15-х) рублей .За 15 метров ткани 2 сортов заплатили- 2840руб.Решение:200х + 180(15-х) = 2840200х + 2700 - 180х = 284020х = 140х = 7(м)-1 сорт ткани.15-7 = 8 (м) -2 сорт ткани.Ответ:7 метров 1 сорта,8 ментров второго сорта.