задача 3 очень надо.....

Математика
задача 3 очень надо.....
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Краткая запись:Пусть- х м ткани 1 сорта.Тогда- (15-х) м  ткани 2 сорта.За 1 сорт ткани заплатили -200x рублей.За 2 сорт ткани заплатили-180(15-х) рублей .За 15 метров ткани 2 сортов заплатили- 2840руб.Решение:200х + 180(15-х) = 2840200х + 2700 - 180х = 284020х = 140х = 7(м)-1 сорт ткани.15-7 = 8 (м) -2 сорт ткани.Ответ:7 метров 1 сорта,8 ментров второго сорта.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Раставить местоимения, чтобы закончить предложения в англ. языке
Ответить
Физика
Решите номер 129 заранее спасибо большое!!!!)))
Ответить
Литература
Сочинение на тему воспитание в комедии Фанвизина Недоросль
Ответить
Русский язык
Спишите, вставляя пропущенные буквы и слово. Укажите падеж выделенных имён существительных. Однажды Наташа гуляла в поле около леса. Она увидела...
Ответить
История
С помощью дополнительных материалов подготовье рассказ об одном из памятников мусульманской культуры (кратко)
Ответить