Решите номер 129 заранее спасибо большое!!!!)))

Физика
Решите номер 129 заранее спасибо большое!!!!)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S= VtS = 99км=99000 мt= S/v = 99000/5=19800 ct=330 мин= 5,5 ч

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