Спишите, вставляя пропущенные буквы и слово. Укажите падеж выделенных имён существительных. Однажды Наташа гуляла в поле около леса. Она увидела голубой колокольчик. Он рос д…л…ко от воды и совсем завял. Наташа пож…лела бедны...

Русский язык
Спишите, вставляя пропущенные буквы и слово. Укажите падеж выделенных имён существительных. Однажды Наташа гуляла в поле около леса. Она увидела голубой колокольчик. Он рос д…л…ко от воды и совсем завял. Наташа пож…лела бедный цв…ток. Девочка прин…сла воды из ручейка и нап…ила его. Голубой колокольчик ожил, улыбнулся и ск…зал: « __________, девочка! Не дала мне погибнуть. И я прин…су тебе радость!»
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 далеко 2 пожалела 3 цветок 4 принести 5 напоила 6 сказал 7 принесу
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