Спишите, вставляя пропущенные буквы и слово. Укажите падеж выделенных имён существительных. Однажды Наташа гуляла в поле около леса. Она увидела голубой колокольчик. Он рос д…л…ко от воды и совсем завял. Наташа пож…лела бедны...

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Спишите, вставляя пропущенные буквы и слово. Укажите падеж выделенных имён существительных. Однажды Наташа гуляла в поле около леса. Она увидела голубой колокольчик. Он рос д…л…ко от воды и совсем завял. Наташа пож…лела бедный цв…ток. Девочка прин…сла воды из ручейка и нап…ила его. Голубой колокольчик ожил, улыбнулся и ск…зал: « __________, девочка! Не дала мне погибнуть. И я прин…су тебе радость!»

Автор: Гость