Как по немецки какгда мама придет?(напмшмте ответ по русски
Немецкий язык
Как по немецки какгда мама придет?(напмшмте ответ по русски
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Wenn Mаmа kommen?(Венн мама коммен?)
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