Как по немецки какгда мама придет?(напмшмте ответ по русски

Немецкий язык
Как по немецки какгда мама придет?(напмшмте ответ по русски
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Wenn Mаmа kommen?(Венн мама коммен?) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Во сколько раз увеличится диагональ куба если его ребра увеличить в 10 раз
Ответить
Алгебра
Помогите решить 6*(х+4)=3-2х
Ответить
Химия
Напишите пожалуйста что с чем вообще реагирует и так далее????просто не понимаю реакции и каких их составлять
Ответить
Алгебра
Найдите значение функции у=0,5х в кубе;у=-2х в кубе , соответствующее значение х,равн??му -2; -0,3;; 0,3;2(пожалуйсто помогите)<br />
Ответить
Окружающий мир
Обозначь горы, которые отделяют европейскую часть страны от азиатской.1. Саяны, 2. Кавказкие, 3. Уральские, 4. Алтай
Ответить