Во сколько раз увеличится диагональ куба если его ребра увеличить в 10 раз
Геометрия
Во сколько раз увеличится диагональ куба если его ребра увеличить в 10 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагональ увеличиться в 10 раз, т.к. по теореме Пифагора дигональ нижней грани увеличиться в 10 раз и ребро также:кореньиз (100*a^2+100*b^2)= 10*с
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