Напишите пожалуйста что с чем вообще реагирует и так далее????просто не понимаю реакции и каких их составлять
Химия
Напишите пожалуйста что с чем вообще реагирует и так далее????просто не понимаю реакции и каких их составлять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уточни, пожалуйста, вопрос. Что именно ты не понимаешь: виды реакций (именно: реакции соединения, разложения, замещения или обмена), реакция ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции или же химические качества веществ?
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