Надо написать соченение на тему " на уроке " использую фразеологизмы
Русский язык
Надо написать соченение на тему " на уроке " использую фразеологизмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На уроке? А что именно происходит или как? А какой именно урок? Я просто понять не могу. Пишите более развернутый ответ.
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