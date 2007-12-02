С помощью дополнительных материалов подготовье рассказ об одном из памятников мусульманской культуры (кратко)

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С помощью дополнительных материалов подготовье рассказ об одном из памятников мусульманской культуры (кратко)
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Становление ислама и его основные заповеди. Мухаммед – основатель ислама. Священные тексты ислама: Коран — священная книга всех мусульман и Сунна — мусульманское священное предание. Сборник хадисов-рассказов "Аль-Джами ас-Сахих" о пророке Мухаммеде. контрольная работа [25,6 K], добавлен 02.12.2007 Ислам Возникновение, основные положения и направления ислама - одной из основных мировых религий. Влияние на развитие общества и политическая роль мусульманского движения. Современные постулаты исламской религии. Главная "священная книга" мусульман – Коран. контрольная работа [26,6 K], добавлен 19.04.2009 Коран как главная книга ислама Коран как главная священная книга мусульман, собрание проповедей, обрядовых и юридических установлений, молитв, назидательных рассказов и притч, произнесенных Мухаммедом в Мекке и Медине. Современный Ислам, его догматика. Деятельность пророка Мухаммеда.
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