2x+9,8=13,16 10,36-3x=5,86 4,2x-6=3,66 19,5-0,3x=15,9
Математика
2x+9,8=13,16 10,36-3x=5,86 4,2x-6=3,66 19,5-0,3x=15,9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x+9,8=13,16 2x=13.16-9.8 2x=3.56 x=1.78 ----------------- 10,36-3x=5,86 -3x=5.86-10.36 -3x=-4.5 x=1.5 ----------------- 4,2x-6=3,66 4.2x=3.66+6 4.2x=9.66 x=2.3 ---------------- 19,5-0,3x=15,9 -0.3x=15.9-19.5 -0.3x=-3.6 x=12
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