Помогите пожалуйста составить 5 предложений что бы в них было существительное и п??илагательное.

Русский язык
Помогите пожалуйста составить 5 предложений что бы в них было существительное и п??илагательное.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Наступила холодная зима 2. Красивый цветок расцвел у меня в саду 3. У меня мама самая добрая 4. Леопард очень бысрый 5. Весной появляются былые подснежники
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