Помогите решить 6*(х+4)=3-2х
Алгебра
Помогите решить 6*(х+4)=3-2х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6(х+4)=3-2х 6х+24=3-2х 6х+2х=3-24 8х=-21 х=-218
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