Вычисли: 700х8+39650= 846020-170х9= 650803+(700000-479053)= 70800430-(2680900+4870000)=

Математика
Вычисли: 700х8+39650= 846020-170х9= 650803+(700000-479053)= 70800430-(2680900+4870000)=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
700х8+39650= 560+39650=45250 846020-170х9= 846020-1530=844490 650803+(700000-479053)= 650803+220947=871750  70800430-(2680900+4870000)= 70800430-7550900=63249530
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