Раставить местоимения, чтобы закончить предложения в англ. языке

Английский язык
Раставить местоимения, чтобы закончить предложения в англ. языке
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Лпгпгнгпоалилпшплишишп
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