Масса яблок относится к массе груш как 8:6. найдите массу яблок и груш если яблок бо??ьше, чем груш на 750г. Помогите с решением.

Математика

Масса яблок относится к массе груш как 8:6. найдите массу яблок и груш если яблок бо??ьше, чем груш на 750г. Помогите с решением.

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