Масса яблок относится к массе груш как 8:6. найдите массу яблок и груш если яблок бо??ьше, чем груш на 750г. Помогите с решением.

Математика
Масса яблок относится к массе груш как 8:6. найдите массу яблок и груш если яблок бо??ьше, чем груш на 750г. Помогите с решением.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) пусть Хгр это масса груш , тогда (Х+750)гр это масса ябок: составим  уравнение: 8/6=(Х+750)/Х 8*Х=(Х+750)*6 8Х=6Х+4500 8Х-6Х=4500 2Х=4500 Х=4500/2 Х=2250гр( масса груш) 2) 2250гр+750гр=3000гр или 3кг ( масса яблок) Ответ: масса груш=2кг250гр, а масса яблок=3кг.
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