Какие мероприятия проводятся при отсутствии чс?
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Какие мероприятия проводятся при отсутствии чс?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если нет ЧС проводят мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций: 1.Государственный надзор по вопросам техногенной безопасности. 2.Экспертизы проводят для предупреждения ЧС. 3.Производить проверку на производствах опасных объектов. 4.Систематически проверять системы жизнеобеспечения населения на их пригодность. 5.Проводить обучение людей ,кто чем должен заниматься при ЧС. 6. Проверять размещение производительных сил на территории страны с учетом природной и техногенной безопасности. 7.Проверять сроки страховок людей,работающих на опасных предприятиях. 8. Должны информировать население при надвигающейся катастрофе в местах проживания.; 9. Подготовка населения в знании правил техники безопасности при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время. 10.Принимать посильное участие в . строительстве защитных сооружений различного назначения. 11.Проводить лицензирование деятельности опасных производственных объектов. 12.Соблюдать все правила.
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