Срооочно помогите нужно записать глагол решить в 2лице ед.ч и в 3 лице мн.ч
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Срооочно помогите нужно записать глагол решить в 2лице ед.ч и в 3 лице мн.ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ты решила и в третьем лице они решили
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