Какие утверждения верны? 1. Систематика-наука о классификации. 2. Вид-основная ед??ница царства растений. 3. Одуванчик название вида растений. 4. Самая крупная единица систематики царство растений-отдел. 5.Смородина чёрная...
Биология
Какие утверждения верны? 1. Систематика-наука о классификации. 2. Вид-основная ед??ница царства растений. 3. Одуванчик название вида растений. 4. Самая крупная единица систематики царство растений-отдел. 5.Смородина чёрная-название рода растений. 6.Размножается водросль только зооспорами. 7.Тело водорослей называют талломом 8.Тело водорослей называют слоевищем. 9. Зелёные водоросли с помощью хлорофилла осуществляют фотосинтез. 10. Все водоросли живут в морях и океанах. 11. Бурые водоросли-самое глубоководные. 12.Хламидомонада-одноклеточная зелёная водоросль.
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