Большое сочинение про маму на казахском
Қазақ тiлi
Большое сочинение про маму на казахском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ана адам омиринде киели орын алады . кез келген ана оз баласы ушин жаныын беруге дайын . басын осылай бастап аргы жагын озин жалгастыр озинди дуниеге акелип мапелеп осирген анан туралы жаз
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