What excursions he/she has taken this term
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What excursions he/she has taken this term
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
What excursions has she taken this term? She has been to the war museum. На каких экскурсиях она была в этой четверти? Она была в музее войны.
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