Впиши суффиксы, с помощью которых образованны слова . вставьте где нужно ь знак. шубочкм, липонька зубоньки розоньки
Русский язык
Впиши суффиксы, с помощью которых образованны слова . вставьте где нужно ь знак. шубочкм, липонька зубоньки розоньки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суффиксы: очк, оньк.
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