Ответьте на вопросы: 1. Что изучает синтаксис и пунктуация? 2. Что такое словосоч??тание? Что не является словосочетанием? Виды словосочетаний. 3.Предложение. Интонация предложения. Виды предложений по цели высказывания. 4...

Гость: Гость:

Синтаксис- раздел лингвистики,изучающий строение предложений. пунктуация изучает знаки препинания. словосочетание это два или несколько слов, связанных между собой по смыслу или грамматически. Есть глагольные и именные словосочетания. что НЕ ЯВЛЯЕТСЯ словосочетанием:сочетание подлежащего и сказуемого, сочетание однородных членов предложения, слова которые образуют аналитические(сложные) формы будущего времени,повелительного наклонения,превосходной формы. конструкции состоящие из слов с относящимся к нему обособленным членом. напрмер: расставаясь,они не плакали.сочетания,образованные объединением одного и того же существительного в разных падежах,например:пень пнём. сочетание глаголов в одной и той же форме,которые выполняют функцию сказуемого. например:пойду посмотрю. сочетания существительных с производными предлогами. например: навстречу весне. предложение. по интонации:восклицательное,не восклицательное. по цели высказывания: повествовательное,побудительное,вопросительное. главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Односоставное предложение-предложение, в котором есть подлежащее или сказуемое. Двусоставное предложение-предложение,в котором есть и подлежащее,и сказуемое.Существует несколько случаев, когда для интонационно-логического членения фразы между подлежащим и сказуемым необходимо поставить тире.1. Если оба главных члена выражены существительными в именительном падеже, например: Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России (Лермонтов).2. Если оба главных члена выражены глаголами в неопределенной форме (инфинитивами), например: Ученого учить – только портить (пословица).3. Если оба главных члена выражены числительными, например: Пятью три – пятнадцать.4. А также если подлежащее и сказуемое выражены всеми возможными сочетаниями этих частей речи:существительным и инфинитивом, например: Наша задача – отразить атаку;инфинитивом и существительным, например: Помогать инвалидам – наш долг;числительным и существительным, например: Четыре – четное число;существительным и словосочетанием с числительным, например: Площадь треугольника –пять квадратных сантиметров. 5. Кроме этого, тире ставится перед сказуемым, выраженным фразеологическим оборотом:Пирог – пальчики оближешь; Ночь – хоть глаз выколи.6. Если в составе сказуемого есть указательные слова ЭТО, ВОТ или ЗНАЧИТ, тире надо ставить перед ними всегда, вне зависимости от того, какой частью речи выражены главные члены предложения. Например: Париж – это столица Франции; Понять – значит простить; Все прошедшее, настоящее, будущее – это мы, а не слепая сила стихий (Горький).К этому правилу есть три примечания. Тире между подлежащим и сказуемым, которые выражены существительными, глаголами в неопределенной форме, числительными или сочетаниями этих частей речи, НЕ ставится, если1. Перед сказуемым, которое выражено существительным, числительным или фразеологическим оборотом, стоит отрицательная частица НЕ, например: Старость не радость (посл.). Обратите внимание: это не касается предложений со сказуемым-инфинитивом (например: Чай пить – не дрова рубить) и предложений со словами ЭТО, ВОТ, ЗНАЧИТ (например: Аналогия – это не доказательство);2. Перед сказуемым стоит сравнительный союз (КАК, СЛОВНО, БУДТО), например: Закат словнозарево пожара.3. Между подлежащим и сказуемым-существительным стоит вводное слово, обстоятельство или дополнение, а также союз или частица: Грач, конечно, птица умная и самостоятельная, но голоса у него нет .Распостранённые предложения- предложения в которых есть второстепенные члены предложения, например: Скоро лето,у меня будет день рождения и мы пойдём его праздновать ,я обожаю лето.Нераспостранённое предл. - в нём нет второстепенных членов предл. Например: Наступило лето.Дополнение - второстепенный член предложения, отвечающий на вопросы падежей,допустим : Васи всё ещё нет. "Васи" в этом случае будет дополнение,ибо отвечает на вопрос "кого?" А на вопрос кого отвечает родительный падеж. Значит это дополнение.Определение - это опять же второстепенный член предложения отвечающий на вопрос: какая?какие?какой? какое? например: Наташа очень красивая(красивая- это определение)обстоятельство отвечает на вопросы: куда?когда?где?как? и тому подобные. допустим: я буду праздновать день рождения дома(где? - ДОМА. дома- это обстоятельство)Однородные члены предложения произносятся с интонацией перечисления,допустим: Мне купили и розовые,и жёлтые, и чёрные карандаши.НО! однородные члены предложения не всегда являются одной и той же частью речи.Так же Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос и зависят от одного и того же слова.Насчёт обобщающего слова не знаю,прости.Сложное предложение- предложение в котором две или более грамматических основ. Насчёт обращения можно сказать только одно: после него ставится запятая допустим: Аня,ты будешь торт? или Здравствуй,Вася,как дела. Виды сложных предложений. сложные предложения делятся на союзные и бессоюзные,а союзные на сложносочинённые и сложноподчинённые.Диалог - общение между двумя и более лицами.