Какие из следующиех утверждений верны? 1) если угол равен 60 градусов,то смежный с н??м равен 120 градусам 2) Через любую точку проходит ровно одна прямая. 3) если при пересечении двух прямых третьей прямой сумма внутренних нак...

Алгебра

Какие из следующиех утверждений верны? 1) если угол равен 60 градусов,то смежный с н??м равен 120 градусам 2) Через любую точку проходит ровно одна прямая. 3) если при пересечении двух прямых третьей прямой сумма внутренних накрест лежащих углов равна 180 градусам, то эти прямые параллельны.

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