В треугольнике ABC угол C равен 90°, AC = 8, BC = 4. Найдите tgA
Геометрия
В треугольнике ABC угол C равен 90°, AC = 8, BC = 4. Найдите tgA
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Гость:
Смотри приложение:) Качество плохое, но приемлимо )))
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