Пожалуйста, помогите найти ответ!!! В кроссворде: Группа островов, находящихся н??далеко друг от друга.

География
Пожалуйста, помогите найти ответ!!! В кроссворде: Группа островов, находящихся н??далеко друг от друга.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Архипелаг..............
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