Пожалуйста, помогите найти ответ!!! В кроссворде: Группа островов, находящихся н??далеко друг от друга.

География

Пожалуйста, помогите найти ответ!!! В кроссворде: Группа островов, находящихся н??далеко друг от друга.

Автор: Гость