Какую массу соли и воды, можно получить при выпаривании 25 грамм 5% расствора соли.
Химия
Какую массу соли и воды, можно получить при выпаривании 25 грамм 5% расствора соли.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(соли) = 25*0,05 = 1,25 г m(H2O) = 25-1.25 = 23.75 г
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