Решите уравнение: x+14/5(Это дробь) - 6x+1/7( это дробь) = 2 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Алгебра
Решите уравнение: x+14/5(Это дробь) - 6x+1/7( это дробь) = 2 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
/////////////////////////////////////////////////////
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Кипятильник нагревает воду V=1,2л от t=12C до кипения за время t=10мин. Определите силу тока, потребляемую кипятильником, при U=220В. КПД=80% (удел...
Русский язык
Математика
Запиши выражения: а) Сумма числа b и произведения чисел 8 и n. б) Разность частного чисел d и 5 и числа p. в) Произведение суммы чисел p и 16...
Литература
Сочинение на тему сравнение любви толстого бунина куприна и чехова( после бала, кавказ, куст сирени и о любви)
Обществознание