Составь список своих добрых дел в доме
Обществознание
Составь список своих добрых дел в доме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
покоромил/ла рыбок дом. животных, прибрать в комнате, сбегать в магазин , помыть посуду. вопрос у родителей хорошо ли я это сделал? может надо помочь ещё ? ну примерно так
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