Составь список своих добрых дел в доме

Обществознание
Составь список своих добрых дел в доме
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
покоромил/ла рыбок дом. животных, прибрать в комнате, сбегать в магазин , помыть посуду. вопрос у родителей хорошо ли я это сделал?  может надо помочь ещё ? ну примерно так 
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