На корабль погрузили 7одинаковых мешков с мукой и12 одинаковых мешков с крупой най??и массу каждого мешка если масса мешка с мукой в2раза больше массы мешка с крупой а общая масса всех мешков 780кг

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Пусть х - это масса мешка с крупой, тогда 2х - это масса мешка с мукой, из условия известно, что на машину погрузили 7 мешков с мукой и 12 мешков с крупой, и масса всех мешков составляет 780 кг. Составим и решим уравнение.7·2х+12х=78014х+12х=78026х=780х=780:26х=30 (кг) - масса мешка с крупой2х=2·30=60 (кг) - масса мешка с мукой.Ответ: 30 кг масса мешка с крупой и 60 кг масса мешка с мукой.