Сочинение на тему сравнение любви толстого бунина куприна и чехова( после бала, кавказ, куст сирени и о любви)

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В рассказе "Куст сирени" Вера ради своего любимого пошла на то ,что бы не сделала любая женщина продала свои драгоценности.Даже отдала самое дорогое кольцо с солитером .Она пошла смотреть как садят эти кусты бегела,мешала рабочим.На завтрашний день история с сиренью закончилась хорошо .Николай был радостным и ел с аппетитом ,а Верочка была счастлива что её любимому было хорошо. В рассказе "О любви " главный герой приходил в гости к Лугановичу .Унего была красивая жена, энергичеая.Видно было что её не по любви выдали.Главный герой думал как она живёт с таким скучным человеком.Он каждый день видя ёё размышлял:"Если мы с нею убежим то, мы можем разлюбить друг друга ".Результат этих размышлений стало таким:"прошли годы у Лугановичей появились дети...Анна Алексеевна уезжала в Крым.Попращалась с детьми и с мужем.оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, - о, как мы были с ней несчастны! - я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе." В рассказе "Кавказ" главный герой любил женщину ео он разрушил другую семью .Сначала пара уехала в Кавказ .Женщина сказала своему мужу другой маршрут не по которому они будут ехать .Она и главный герой отдыхали радовались каждой минуте ,что они вместе .А её муж искал,искал и искал .Поняв что она ушла от него приложил пистолет к виску и убил себя.