Запиши выражения: а) Сумма числа b и произведения чисел 8 и n. б) Разность частного чисел d и 5 и числа р. в) Произвидение суммы чисел Р и 16 и частного чисел 5 и d г) частное Произвидения чисел А и 32 и разность чисел Х и У

Математика

Запиши выражения: а) Сумма числа b и произведения чисел 8 и n. б) Разность частного чисел d и 5 и числа р. в) Произвидение суммы чисел Р и 16 и частного чисел 5 и d г) частное Произвидения чисел А и 32 и разность чисел Х и У

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