Запиши выражения: а) Сумма числа b и произведения чисел 8 и n. б) Разность частного чисел d и 5 и числа р. в) Произвидение суммы чисел Р и 16 и частного чисел 5 и d г) частное Произвидения чисел А и 32 и разность чисел Х и У
Математика
Запиши выражения: а) Сумма числа b и произведения чисел 8 и n. б) Разность частного чисел d и 5 и числа р. в) Произвидение суммы чисел Р и 16 и частного чисел 5 и d г) частное Произвидения чисел А и 32 и разность чисел Х и У
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B+(8+N),D-5:P,P•16+5:D,A•32:X-Y.ну вооооот тааак
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
ПОМОГИТЕ , ПОЖАЛУЙСТА На велотреке, имеющем форму окружности, из диаметрально пр??тивоположных точек одновременно стартуют два велосипедиста со с...
Английский язык
I. Выделите группу подлежащего, сказуемого, дополнения и обстоятельства. Найдите и подчеркните определения внутри этих групп. Переведите предложени...
Физика